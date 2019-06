Matura, Stipendien: Faßmanns letzte Verordnungen

Im kommenden Jahr startet die schriftliche Reifeprüfung demnach am 5. Mai mit den Mathematik-Klausuren. Es folgen am 6. Mai die schriftliche Deutsch-Reifeprüfung und am 7. Mai die Englisch-Klausuren. Am 8. Mai steht die Latein- bzw. Griechisch-Zentralmatura am Programm, am 11. Französisch, am 12. Spanisch und die Minderheitensprachen Slowenisch/Ungarisch/Kroatisch und zum Abschluss am 13. Mai Italienisch. Etwaige negative Noten können am 26. und 27. Mai im Rahmen der Kompensationsprüfungen ausgebessert werden. 2021 erfolgt der Zentralmatura-Auftakt am 3. Mai mit den schriftlichen Prüfungen in Latein bzw. Griechisch.