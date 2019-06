Kreuzfahrtschiff-Crash in Venedig: Kapitän schuld?

Gäste bekommen Preis der Reise erstattet

Den Fahrgästen werde der volle Preis der Reise erstattet, hieß es von MSC. Sie könnten auch für den vorgesehenen Zeitraum an Bord bleiben. Nach derzeitigem Stand könne das Schiff am Freitag wieder in See stechen - und wie vorgesehen am Samstag im süditalienischen Bari ankommen.