Wiens Puffmutter „Madame Nina“ starb mit 70 Jahren

Ehemann: „Bin unendlich traurig“

Seither ging es gesundheitlich für die stets korpulente Dame bergab: Herzinfarkt, schwere Operationen und zuletzt Nierenversagen. Letzte Woche Montag verlor Jansousek laut „Heute“ den Kampf gegen den Tod. „Meine Frau ist in ihrem Leben fünf Mal gestorben. Jetzt muss sie nicht mehr leiden - ich bin dennoch unendlich traurig. Es tut so weh, nach 50 Jahren Ehe loslassen zu müssen“, wird Ehemann Baldur Janousek in dem Bericht zitiert.