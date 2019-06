Salzburg vor CL-Premiere: Absolute „Hit-Garantie“

Die Einteilung steht zu rund 85 Prozent fest. Lediglich fünf freie Plätze werden noch in der Quali ausgespielt. Aber egal, ob es dabei Überraschungen gibt oder nicht: Szoboszlai und Co. ist ein Platz in Topf 3 gewiss -die „Hit-Garantie“ auch: Nicht nur „Pott“ eins, in dem Topteams wieJuve, die Bayern und Co. lauern, sondern auch der zweite kann mit Krachern wie Real sowie Atlético Madrid, Tottenham oder auch BVB aufwarten.