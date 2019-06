Politiker erhielt Morddrohungen nach Asyldebatte

Mitten in der Nacht auf Sonntag wurde der CDU-Politiker auf seinem eigenen Grundstück in Wolfhagen-Istha von seinem Mörder gestellt: Eine Kugel traf Lübcke oberhalb des rechten Ohres in den Kopf. Um 00.30 Uhr wurde er von einem Familienmitglied blutüberströmt auf der Terrasse gefunden - wer das Opfer fand, wollte die Polizei nicht bekannt geben. Der 65-Jährige wurde schließlich ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte gegen 2.30 Uhr den Kampf um sein Leben verloren.