Kate stahl beim Staatsbankett allen die Show

Melania kam in Hingucker-Kleid von Dior

Ebenfalls den Dresscode von sommerlichem Weiß hielt Trumps Ehefrau Melania ein. Sie kam zum Dinner mit der Queen in einem langen, eng geschnittenen Kleid von Dior, das dank eines transparenten Abschlusses am Dekolleté ein echter Hingucker war. Dazu trug die 49-jährige Präsidentengattin weiße, lange Handschuhe und dezente Ohrringe.