Monströse Wellen: Surfer verhindert „Desaster“

Wellen-Wahnsinn im Surf-Paradies Nazare! Diese „monströsen und hässlichen“ Wassermassen lassen sogar Profi Alex Wippel nicht kalt. In Folge fünf der neuen krone.tv-Serie „Eight or Eighty“ begegnete er den wohl größten Wellen, die er je zu Gesicht bekam. Ans Surfen war nicht zu denken: „Das hätte in einem Desaster geendet“, so Wippel.