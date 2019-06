Schlagers Zukunft: Rose „juckt“ den Marathon-Mann

„Natürlich ein Vorteil“

Im Urlaub könnte sich vielleicht eine neue sportliche Zukunft ergeben. Schlager hat zwar noch Vertrag in Salzburg, Interessenten aus dem Ausland klopfen aber immer wieder an. Laut dem deutschen Fachblatt „kicker“ soll dies zuletzt Borussia Möchengladbach vehement getan haben, die vertraglich fixierte Ablöse (die Rede ist von zwölf Millionen Euro) sollte für den deutschen Bundesligisten kein Problem sein. Größter „Trumpf“ von Gladbach ist der Trainer: Marco Rose gilt als Mentor von Schlager, ein Wechsel zum Salzburger Ex-Trainer würde Schlager schon „jucken“: „Natürlich ist es ein Vorteil, wenn man den Trainer gut kennt, umgekehrt natürlich ebenso. Ich weiß, was Rose kann, Rose weiß, was ich kann.“