Furcht vor Revanche-Fouls der FPÖ lässt ÖVP zögern

Soll man weiterhin in Lokalen rauchen dürfen oder nicht? In Zeiten der türkis-blauen Koalition berief sich die ÖVP stets darauf, dass nur die FPÖ dies wolle. Schon bald wird im Parlament darüber abgestimmt, doch der türkise Kurs ist nicht ganz klar. Der Grund: Man fürchtet blaue Revanche-Fouls bei 12-Stunden-Tag und Co.