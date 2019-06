Markus Schopp bleibt Trainer von Hartberg

„Für Hartberg geht es in das zweite Jahr Bundesliga. Ich bin extrem froh und stolz, dass ich als Trainer dabei sein darf“, erklärte Schopp in einer Aussendung des Klubs. „Hartberg hat mir vergangenes Jahr die Chance gegeben, Trainer in der Bundesliga zu sein. Dafür bin ich sehr dankbar und demütig. Wir wollen dort anschließen, wo wir aufgehört haben, wollen die ‘Großen‘ nicht nur ärgern, sondern mehr.“