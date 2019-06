Kuh bremste Zugverkehr aus

Eine halbe Stunde lang stand der Zugverkehr am Montagmorgen in Taxenbach still. Der Grund: Eine Kuh hatte es sich nahe der Gleise gemütlich gemacht. Aus Sicherheitsgründen wurden die Züge gestoppt. Der Exekutive und dem ÖBB-Einsatzleiter gelang es schließlich, das Tier einzufangen.