E-Bike-Fahrerin bei Sturz verletzt

Auch in Saalfelden erlitt eine Frau bei einem Verkehrsunfall Verletzungen unbestimmten Grades. Die 57-jährige Autofahrerin aus Taxenbach stieß auf einer Kreuzung im Stadtzentrum mit einem weiteren Auto zusammen und prallte gegen die Fassade eines Gebäudes. Sie musste ins Krankenhaus Zell am See gebracht werden. Die andere Autolenkerin blieb unverletzt.