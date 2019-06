HTL 1 Lastenstraße trumpft mit neuen Projekten auf

Robotik-Schulungen und Drohnenkurse

Das ist aber noch lange nicht alles. So werden bald auch Robotik-Schulungen und forstwirtschaftliche Fortbildungen wie beispielsweise Motorsägen- sowie Drohnenkurse angeboten. Grund dazu gibt es genug: „Lieferservice, Landwirtschaft, Rettungswesen, Monitoring und Vermessung, Ziviltechnik und mehr - die Einsatzmöglichkeiten moderner Drohnen sind grenzenlos“, heißt es in der Schule. Als führende HTL in Kärnten nehme sie das Potenzial dieser Technik ernst. Direktor Michael Archer: „Wir wollen es unseren Schülern ermöglichen, an modernsten Geräten geschult zu werden.“