„Frächterwohl geht offenbar vor Tierwohl“

Dennoch passieren auch in der Steiermark gravierende Verstöße gegen den Tierschutz. So fliegen immer wieder Frächter auf, die Tiere illegal in parkenden Lkw schmachten lassen. Und der Kärntner Tierarzt und Tiertransport-Experte Alexander Rabitsch berichtet: „Viele Transporte gehen in Gegenden mit unmöglichen Bedingungen. Zum Beispiel heuer am 11. Jänner in die russische Stadt Samara, wo es minus 16 Grad hatte. Außerdem gibt es in den Zielländern Zentralasiens gar keine Einrichtung, wo Tiere - wie bei uns vorgeschrieben - zwischen den Etappen abgeladen werden können.“