Jugendbande stahl Tresor und warf ihn in Fluss

Die Polizei konnte eine Jugendbande ausforschen, die vor neun Tagen in einem Innsbrucker Lokal einen Tresor gestohlen hatte. Die Jugendlichen haben den Safe in die Sillschlucht geworfen, am Montag sollten Taucher des Einsatzkommandos Cobra nach dem Tresor im Wasser suchen. Doch der Einsatz war wegen des hohen Wasserstandes nicht möglich.