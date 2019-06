Mit neuer Technik gegen Geisterfahrer

Einmal pro Woche herrscht im Schnitt in Tirol Geisterfahrer-Alarm. Nun hat die Asfinag eine zu 100% automatische und aktive Geisterfahrer-Warnung in Echtzeit entwickelt und auf einer Teststrecke in Schönberg in Betrieb genommen. Federführend mitentwickelt wurde diese von Schülern der HTL Anichstraße.