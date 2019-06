Innenminister Peschorn übernahm offiziell das Amt

Ebenfalls bereits über die Bühne gegangen ist die Amtsübergabe im Wirtschaftsministerium. „Ich freue mich, dass ich dieses Ressort leiten darf“, erklärte die neue Ressortchefin Elisabeth Udolf-Strobl laut Presseaussendung am Nachmittag. Sie kenne dieses Haus und die Mitarbeiter schon lange. „Es ist eine Verantwortung und zugleich Herausforderung. Ich gehe mit Respekt an die Aufgabe heran und baue auf die Expertise dieses Hauses. Ich bitte alle um Unterstützung, denn wir alle sind Staatsdiener. Dienen wir diesem Staat!“, so die Ministerin, die ihrer Vorgängerin Margarete Schramböck dafür dankte, das Haus in den letzten eineinhalb Jahren „umsichtig und visionär“ geführt zu haben.