Forscher entdeckt 7000 Jahre altes „Ritz-Comic“

Tief in die Urgeschichte der Ahnen taucht der Salzburger Forscher Wolfgang Kauer ein. Vor allem Felsen und die dort in Stein geritzten Bilder ziehen ihn magisch an. Unter seinen jüngsten erstaunlichen Entdeckungen in Oberösterreich befindet sich die erste Karikatur Mitteleuropas. Auf einem mystischen Felsen in Hallstatt.