Idles: Offen für Trauer, Schmerz und viel Humor

Seine Bandkollegen und Freunde zeigten sich aber als die enge Familie, die sie nach außen hin suggerieren zu sein. Man half dem labilen Frontmann über den Schmerz hinweg, ließ ihn trauern und wüten, behielt die Ruhe und kehrte gestärkt aus der Krise zurück. Das Resultat war das 2018er Album „Joy As An Act Of Resistance“, das nicht nur die Grenzen modernen Postpunks verschob, sondern von der Szene- und Mainstreampresse gleichermaßen abgefeiert wurde. Und dann auch noch diese unerbittlichen Liveshows, die in ihrer ungestümen Wildheit fast schon an die Hardcore-Punk-Szene der frühen 80er mahnt und bei der man Abend für Abend nicht weiß, was jetzt passiert oder womit man konfrontiert wird - so wie im Herbst im Wiener Flex, wo wir Frontmann Talbot und Gitarrist Mark Bowen für ein Gespräch zu Verfügung standen. „Die Location hier ist wirklich ein verdammtes Scheißloch mit einem widerwärtigen Backstage-Bereich, aber prinzipiell passt alles sehr gut. Wenn wir eine Bühne betreten, wo der Raum zu groß wird, hören wir auf. Bei einem Konzert geht es immer um den Austausch von Energie zwischen Band und Publikum. Je mehr Leute da sind und je enger es ist, umso mehr kannst du dich auspowern und Verständnis aufbringen.“