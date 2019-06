Kühbauer knallhart: „Es muss mehr Mentalität her“

Montagfrüh verabschiedeten sich die Rapid-Spieler - nach 53 (!) Pflichtspielen ohne Ticket für die Europa League - in den Urlaub. Bereits am 20. Juni ist Trainingsstart. „Wir kommen stärker wieder zurück“, kündigte Trainer Didi Kühbauer an. „Auf diese Leistung kann man aufbauen“, sagte zwar Rapids Trainer nach dem letztlich wertlosen 1:0-Sieg in Graz. „Aber es wird einen kleinen Umbruch geben. Die Leidenschaft hat man gesehen, aber es muss mehr Mentalität her.“ Mit wem?