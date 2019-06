Pkw mit einjährigem Mädchen rollte über Böschung

Es ist ein Horrorszenario für alle Eltern: Am Montagmittag geriet in St. Ruprecht an der Raab ein geparkter Pkw mit einem einjährigen Kind ins Rollen und stürzte über eine Böschung. Das kleine Mädchen dürfte den Vorfall unverletzt überstanden haben, wurde aber vorsorglich ins LKH Graz eingeliefert.