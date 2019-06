Die erste Hitzewelle erreicht Oberösterreich

Am 1. Juni war der meteorologische Sommerbeginn – da hat das Wetter also eine Punktlandung hingelegt. „Am Dienstag bleiben wir noch ganz knapp unter 30 Grad, am Mittwoch steigen die Temperaturen dann auf 31 Grad, es wird im ganzen Bundesland heiß“, weiß Florian Pfurtscheller, Ubimet-Meteorologe. Am Donnerstag zieht dann laut Experten eine leichte Kaltfront durchs Land – es wird unbeständig und kühl bei bis zu 25 Grad. Aber nicht verzagen: Am Freitag melden sich die heißen Temperaturen zurück.