ORF Steiermark hat einen neuen Chefredakteur

Wolfgang Schaller ist ab Dienstag neuer Chefredakteur des ORF Steiermark. Er folgt Gerhard Koch, der seit 1. Mai als Landesdirektor die Führung des Landesstudios in der Grünen Mark übernommen hat. Schaller wurde auf Vorschlag von Koch von Generaldirektor Alexander Wrabetz bestellt, teilte der ORF am Montag in einer Aussendung mit.