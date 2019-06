Von Hubschrauber aus mehrere Leichen gesichtet

Die Route am Nanda Devi, auf der die Toten gesichtet worden seien, stimme mit jener der Bergsteiger überein, hieß es. Die Überlebenschancen seien in dieser Höhe zwischen 4500 und 5500 Metern und bei dieser Kälte „sehr, sehr gering“. „Es ist fast unmöglich, dass sie leben.“ Das Militär kündigte eine Pressekonferenz an.