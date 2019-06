Nahversorger am Uni-Campus mit digitaler Fitness

Heiße Theke

Aber auch warme Snacks - von der klassischen Leberkäsesemmel bis zum Mittagsmenü - gibt es an der „Heißen Theke“. Die vielfältige Getränkeabteilung ist auf junge Leute ausgerichtet, alle Preisetiketten sind übrigens digital. Wer sein Handy aufladen möchte, kann das im Kassenbereich tun, in dem fünf Selbstbedienungskassen und zwei normale mit Bedienung zur Verfügung stehen. Man will nicht nur Studierende ansprechen, sondern auch die Menschen, die in der Nachbarschaft wohnen. Man erwartet bis zu 3000 Kunden pro Tag.