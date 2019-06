Bald schließt das letzte Kohlekraftwerk des Landes

Während in Deutschland der „Kohleausstieg“ noch politisch heiß diskutiert wird, ist er in Österreich bald endgültig vollzogen. Noch heuer wird das Kohlekraftwerk in Dürnrohr (NÖ) stillgelegt; wir berichteten. Danach bleibt nur noch die Anlage im steirischen Mellach - doch auch hier ist nach dem nächsten Winter Schluss. Künftig dient sie mit Erdgas betrieben als „Strom-Feuerwehr“.