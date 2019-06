Vater durfte nicht bei Tochter im Spital bleiben

„Bei uns wird niemand heimgeschickt“

Bei einem Rundruf der „Krone“ in oberösterreichischen Spitälern stieß dieses Vorgehen auf wenig Verständnis. „Wir haben auch keine gemischten Zimmer, aber heimgeschickt wurde noch nie ein Vater“, sagt Karin Königsmayr vom Linzer Kepler-Klinikum. In den gespag-Häusern Rohrbach, Steyr, Vöcklabruck und Kirchdorf gibt’s auch Kinderabteilungen, in denen Mamas, Papas, Omas und Opas als Begleitpersonen willkommen sind. „Wir regeln solche Fragen anlassbezogen, da gibt’s immer Möglichkeiten, heimgehen muss niemand“, so Doris Piringer von der gespag.