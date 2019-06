Rapid-Größen helfen bei Rad-Charity-Event mit!

Start vor Rapid-Stadion mit Rapid-Legenden

Los geht’s am Samstag.am 8. Juni. Der Start ist vor dem Rapid-Stadion (Allianz-Stadion). Startsupport erhalten die Amateur-Radler von ORF Moderator Bernhard Weihsinger und von den oben erwähnten Rapidlegenden Michael Hatz, Kurt Garger und Christian Keglevits. Der Bruder von Hatz, Matthias, ist unter den Charity-Radlern. Weitere Stationen in Österreich sind Samstag, 8. Juni, Waidhofen an der Ybbs, Sonntag, 9. Juni, Salzburg und Dienstag, 11. Juni, Stuben am Arlberg.