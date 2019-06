Zwei neue Rooftop-Bars eröffnen in Wien

Ab Donnerstag, den 13. Juni 2019, findet in der brandneuen Rooftop-Location „Das Juwel“ im Mediatower am Donaukanal wöchentlich bis Mitte September das „Sommerhoch“ Afterwork-Event statt. Bei freiem Eintritt ab 18 Uhr wird anfangs noch klassisches Afterwork-Networking geboten, zu späterer Stunde wird die Atmosphäre clubähnlich und es kann bis zwei Uhr morgens über den Dächern von Wien getanzt werden. Für die Musik sorgen wechselnde Wiener Szene DJs, das Catering kommt von den Betreibern der Location, den Gastro-Profis vom Szene-Lokal „Spelunke“. Der Eintritt ist frei, die Teilnehmerzahl begrenzt. First come, first serve.