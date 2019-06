Erstmals Goldschakal in Tirol nachgewiesen

„Der dämmerungs- und nachtaktive Goldschakal ist bei uns ursprünglich nicht heimisch. Seit 1987 gibt es jedoch Nachweise von Goldschakalen in Österreich. Sie breiten sich vom südosteuropäischen Raum Richtung Westen aus. Der Goldschakal stellt keine Gefahr für Menschen dar“, erklärte Landesveterinärdirektor Josef Kössler. Auch in Südtirol und in Kärnten waren bereits Goldschakale nachgewiesen worden.