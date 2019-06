Beere ist nicht gleich Beere

Açai, Acerola oder Goji, so genannte „Superfoods“, liegen momentan total im Trend. Nicht nur den exotischen Namen oder interessanten Aromen geschuldet, liefern sie auch wertvolle Vitamine und Ballaststoffe. Wer nun denkt, das wären nur Modeerscheinungen, irrt. Die Gojibeeren (auch chinesische Wolfsbeere genannt) werden schon seit Jahrhunderten in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) angewendet. Diesen wird nachgesagt, sogar schwerwiegende Krankheiten zu heilen. Wissenschaftliche Belege gibt es dafür zwar nicht, aber „hilft´s nix, schod´s nix“. Die ganzen „Superfoods“ gibt es in ihrer Urform bei uns leider nicht zu kaufen. Stattdessen können Sie auf die getrockneten Beeren, Pulver oder Saft zurückgreifen. Achten Sie dabei aber bitte auf etwaig zugesetzten Zucker!