Klagenfurter Stadion sorgt wieder für Diskussionen

Das Klagenfurter Fußballstadion - für die EURO 2008 gebaut - wird am Freitag wieder einmal gut gefüllt sein. Da spielt Österreich gegen Slowenien, was mehr Zuschauer anlocken dürfte als die Zweitliga-Matches von Austria Klagenfurt. Diese brachten in den vergangenen Wochen ein paar 1.000 Besucher, allerdings bei Gratis-Eintritt. Ein Kunstprojekt im Stadion sorgt derzeit jedenfalls für Debatten.