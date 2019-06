Wiener Fiaker-Pferde jetzt auf Gummi unterwegs

„Wir wollen nur Aufmerksamkeit, damit die Politik aufwacht“

Das zweite Thema, das die Kutscher bewegt, ist die Standplatznot. „Für 58 Fiaker gibt es nur 44 Plätze“, so Chytracek. Am Stephansplatz wurde reduziert, der Michaelerplatz wackelt. Die Pferde sollen am Heldenplatz stehen dürfen, ist die Forderung. Kommt nicht rasch eine Lösung, umstellen die Fiaker am 11. Juni das Rathaus. „Wir wollen nicht den Verkehr behindern, nur Aufmerksamkeit, damit die Politik aufwacht“, heißt es.