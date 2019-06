„Uns eint ein Ziel: Ein tolerantes Österreich“

Die frisch angelobte Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat am Montag in ihrer ersten Ansprache im Bundeskanzleramt um etwas Geduld gebeten. Zunächst müsse man sich einen Überblick über die Themen verschaffen, bevor man sich über Konkretes mit den Medien austausche. Besonders wichtig seien ihr aber ein „sorgsamer Umgang mit Steuergeldern“ und das gemeinsame Ziel: „ein starkes, lebenswertes, tolerantes Österreich als verlässlicher Partner in der Welt“. Bis zur Neuwahl im September lenkt die Beamtenregierung nun die Geschicke Österreichs. An die Parteien appellierte die Bundeskanzlerin, möglichst rasche Vorkehrungen für den Urnengang in die Wege zu leiten.