Nahles abgetreten: „Machen Sie es gut“

Nahles zieht sich komplett aus Bundespolitik zurück

Nach den Niederlagen bei der Europawahl und der Regionalwahl im Bundesland Bremen hatte Nahles am Sonntag ihren Rückzug nach nur 13 Monaten an der Parteispitze angekündigt. „Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist“, meinte sie. Nun wird die 48-Jährige auch ihr Abgeordnetenmandat niederlegen und sich damit komplett aus der Bundespolitik zurückziehen.