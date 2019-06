Stinkefrucht für knapp 43.000 Euro versteigert

Frucht in Teilen Asiens sehr beliebt

Durians sind wegen ihres strengen Geruchs berüchtigt, aber in weiten Teilen Asiens heiß geliebt. Sie sind etwa so groß wie eine Kokosnuss und haben in einer dicken Schale gelbliches schmieriges Fruchtfleisch. Sie werden roh gegessen oder zu Pudding verkocht.