Trump brüskiert Queen und beleidigt Bürgermeister

Londoner Bürgermeister als „Totalversager“ bezeichnet

Trump und seine Ehefrau Melania waren in der Früh auf dem Londoner Flughafen Stansted gelandet. Seine Visite hatte der US-Präsident in klassischer Manier mit Einmischungen in die britische Politik eingeläutet, was für große Irritationen sorgte. So bezeichnete er in einem Tweet kurz nach der Landung den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan als „Totalversager, der sich auf die Kriminalität in London konzentrieren sollte“.