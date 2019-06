Mählich: „Gehirnerschütterung in Kauf genommen“

Arzt gab grünes Licht

„Er hat eine leichte Gehirnerschütterung davongetragen, hat in der Halbzeit nicht gewusst, was abgerannt ist. Er hat aber irgendwie durchgebissen. Wir hatten da schon einen Engpass“, sagte Mählich auf der Pressekonferenz nach dem 0:1, das seiner Mannschaft den Einzug in die Europa-League-Qualifikation bescherte. „Das haben wir halt in Kauf genommen“, erklärte der Sturm-Chefcoach auf die Nachfrage, ob dies nicht gefährlich gewesen sei. Das Ärzteteam habe aber natürlich Grünes Licht dafür gegeben. „Das ist jetzt nicht meine Entscheidung. Der Arzt hat gesagt es ist in Ordnung, Lackner hat gesagt, er glaubt es geht, und wir haben es so durchgedrückt.“