Bahnübergang ärgert Bauern

Doch ausgerechnet diese Straße dürfte auch noch zu schmal für die landwirtschaftlichen Maschinen sein - darum zogen die Betroffenen nun vors Landesverwaltungsgericht. Die Gründe für den Aufstand sind zahlreich: So hätte die Bahn den Übergang eigentlich gar nicht schließen dürfen, solange der Ersatzweg nicht hinlänglich ausgebaut ist, wird kritisiert. Was die Breite anbelangt, müsse der Umweg mindestens die Ausmaße der alten Straße haben - in diesem Fall also fünf Meter. Es sind aber nur 3,5 Meter mit Ausweichinseln angedacht, was das Land per Bescheid eigentlich auch genehmigt hatte. Wie auch immer das Verfahren heute ausgeht, eines ist bereits jetzt fix: Der ehemalige Bahnübergang bleibt auch weiterhin gesperrt.