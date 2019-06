Einbrüche in Schulen geklärt

Die drei im steirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wohnhaften Männer und der Kompagnon aus Wien, alle zwischen 16 und 28 Jahre alt, hatten - wie berichtet - seit November vergangenen Jahres ihr Unwesen getrieben. Geschnappt wurden die Kriminellen bereits im Jänner. Bei ihren weitverzweigten Nachforschungen bekamen die steirischen Beamten kräftige Unterstützung vom Landeskriminalamt Burgenland sowie von örtlich zuständigen Polizeidienststellen. Mittlerweile konnten die Ermittler die Bande etlicher Delikte überführen. Konkret geht es um 26 Einbrüche in Schulen und Vereinshäuser, viele davon in den Bezirken Oberwart, Güssing und Jennersdorf. Sämtliche Straftaten wurden innerhalb weniger Wochen verübt. Anfang Jänner brachen die drei Deutschen und ihr Komplize dann bei einem Sportverein in Kainbach bei Graz ein.