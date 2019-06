Tschürtz stellt sich der Wahl

Er hebt hervor, dass sich die FP Burgenland österreichweit als Stabilitätsfaktor etabliert habe. „Das hat etwa das Ergebnis der letzten EU-Wahl gezeigt, die wirklich unter schwierigen Vorzeichen stand“, sagt Tschürtz. Die Arbeit im Land bezeichnet der FP-Obmann als „sehr konstruktiv“. „Wenn ich mir die Analysen über die Zufriedenheit mit der Landesregierung ansehe, in denen 74 Prozent der Befragten sagen, mit dem Land gehe es in die richtige Richtung, dann darf man schon sagen, dass freiheitliche Gestaltungskraft und Zusammenarbeit mit Handschlagqualität das Burgenland verändert haben“, so Tschürtz. Mit einem entsprechend guten Ergebnis rechnet er bei der Wahl im Jänner. Zuletzt hatte die FP 15 Prozent der Stimmen. Der FP-Spitzenkandidat erhofft sich nun mehr. „Dieses Ziel können wir schaffen“, zeigt er sich positiv gestimmt. Sicherheit bleibt dabei ein „heißes“ Thema. In einem kurzen Wahlkampf will Tschürtz unter anderem sein Zehn-Punkte-Programm vorlegen, um den Bürgern zu erklären, „was wir schon gemacht haben und was noch zu tun ist“.