Ibrahimovics Fallrückzieher begeistert Sportwelt

Kein Zufall, es war ein richtiges Kunststück. Nur zum Punkt gereicht hatte es nicht, denn Ibrahimovics Los Angeles Galaxy verlor das Spiel gegen die New England Revolution 2:1, der Anschlusstreffer von „Ibra“ kam spät, in der 84. Minute und in der restlichen Spielzeit griff LA vergeblich an, die Gegner aus Boston brachten den Sieg über die Zeit. Das war Galaxys sechste Niederlage in den letzten acht Spielen. Zlatans Team ist Zweiter, neun Punkte hinter Stadtkonkurrent Los Angeles FC.