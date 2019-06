Salzburger Paare feiern ein langes Ehe-Leben

Immer mehr Paare in Salzburg sagen zueinander: Ja, ich will! Zwar werden die Brautpaare Jahr für Jahr älter, bis sie sich trauen, dafür ist die Bindung dann aber in zwei Drittel der Fälle von Dauer. Doch nur wenige Ehen halten lange genug für ein großes Jubiläum. Drei Salzburger Paare machen es vor.