„Hunt: Showdown“: Neuer Trailer zum Crytek-Shooter

„Crysis“-Entwickler Crytek hat einen neuen Trailer zu seinem Multiplayer-Horror-Shooter „Hunt: Showdown“ veröffentlicht, in dem sich die Spieler unter Nutzung abgedrehter Waffen in einer Western-Spielwelt mit Monstern und ihresgleichen anlegen. Der Titel befindet sich bereits seit über einem Jahr in einer öffentlichen Early-Access-Betaphase, ein Veröffentlichungstermin für die finale Version ist noch ausständig.