Beyonce begeistert mit ihrem Nala-Style

Beyonce von Mutter ermutigt

Wie Beyonces Mutter Tina Knowles Lawson nun verriet, nahm der Originalfilm einen großen Teil in der Kindheit der Musikerin ein, weshalb sie sich auch unbedingt gewünscht hatte, dass ihre Tochter einen Part in dem neuen Film einnimmt. Im Interview mit „Variety“ erzählte die 65-Jährige: „Meine Kinder Beyonce und Solangee und ich schauten ‘König der Löwen‘ bestimmt 30 Mal an. Ich war also eine große Befürworterin, dass Beyonce Nala spricht. Denkt an eure Kinder, wenn sie älter werden.“ Tina gestand außerdem, dass sie bereits in den Genuss der „wunderschönen“ Musik kam, die ihre Tochter für den neuen Film einstudierte: „Ich durfte bereits einen Teil des Films sehen und ich musste weinen. Ich bin überzeugt, dass es weitere Generationen in den nächsten 50 bis 60 Jahre geben wird, die diesen Film anschauen.“