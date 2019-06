Alkolenker kracht nach Überschlag gegen Pkw

Schwer alkoholisiert war ein Autolenker (24) am Sonntagabend im Bezirk Villach-Land unterwegs. Auf der Glanzer Landesstraße (L39) in Weißenstein geriet er mit seinem Pkw plötzlich rechts an den Rand einer Böschung. Dann hob er ab und kam 50 Meter später am Dach liegend zum Stillstand. Am Ende schlitterte das Auto noch gegen einen entgegenkommenden Pkw.