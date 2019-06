Holen Juventus und Genoa Salzburg-Juwel gemeinsam?

Zwei Wörter

Auf dem Blatt Papier sind zwei Wörter. die im Bezug auf Szoboszlai interessant erscheinen: „loan + 10“. Das dürfte bedeuten, dass Juve den 18-Jährigen nur ausleihen will und nicht mehr als 10 Millionen Euro an Salzburg zahlen. Wenn Juve Szoboszlai wirkich will, müsste die alte Dame jedoch wirklich in die Tasche greifen. Denn wenn Salzburg den Ungar nicht ausleihen will, müssen Paratici und Co. mit einer Ablöse von 25 Millionen rechnen.