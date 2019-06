Warriors gleichen nach historischer Aufholjagd aus

Die Golden State Warriors haben am Sonntagabend (Ortszeit) mit einem 109:104-(54:59)-Sieg bei den Toronto Raptors den 1:1-Ausgleich in der Finalserie der National Basketball Association (NBA) geschafft. Dazu genießt der Titelverteidiger aus Oakland nun im dritten Match der „best of seven“-Serie in der Nacht auf Donnerstag (3.00 MESZ/live DAZN) erstmals Heimvorteil.