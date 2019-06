Rauchverbot-Korrektur: ÖVP stellt nun Bedingung

In der neu aufgeflammten Debatte um das von ÖVP und FPÖ gekippte Rauchverbot in der Gastronomie hat die Volkspartei nun ihre zuvor signalisierte Bereitschaft zu einer Kurskorrektur relativiert. Generalsekretär Karl Nehammer erklärte am Sonntagabend in der ORF-Sendung „Im Zentrum“, im Parlament erst dann über Sachfragen reden zu wollen, wenn zuvor ein Verfassungsgesetz gegen Wahlzuckerl beschlossen werde (siehe auch Video oben). Die anderen Parteien reagierten verhalten bis kritisch auf den Vorschlag.