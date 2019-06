Todesfall: Rapid-Ultras spenden, Sturm-Fans danken

Die Sturm-Fans sammeln seit geraumer Zeit Geld für die Tochter eines kürzlich verstorbenen Sturm-Supporters. Das hinterbliebene Mädchen ist jetzt Vollwaisin. An der Aktion beteiligten sich auch die Rapid-Ultras. Beim Hinspiel im Allianz-Stadion gegen Sturm übergaben die grün-weißen Capos ihren schwarz-weißen Pendants einen Blumenkranz in den Rapid-Vereinsfarben sowie eine Geldspende in der Höhe von 1899 Euro (in Anspielung an das Rapid-Gründungsjahr).